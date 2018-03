Intimfeind van Gaal gratuliert Cruyff zum Geburtstag

Obwohl sie seit Jahren über Kreuz liegen und zuletzt für einen heftigen Führungsstreit bei Ajax Amsterdam gesorgt haben, hat Louis van Gaal seinem Intimfeind Johan Cruyff per Zeitungsanzeige zu dessen 65. Geburtstag gratuliert.

Foto: Marcel Antonnise – DPA

«Im Namen aller niederländischen Fußball-Liebhaber wünsche ich Johan alles Gute zum Geburtstag», schrieb van Gaal in der Anzeige eines Sponsors, die am Mittwoch in den Tageszeitungen «De Telegraaf» und «Algemeen Dagblad» erschien.

Es liege nicht unbedingt auf der Hand, dass ausgerechnet er Cruyff gratuliere. «Wir hatten und haben unsere Meinungsverschiedenheiten, aber wir haben auch viel gemeinsam: die Liebe zu Ajax, Barcelona und zum Offensivfußball», schrieb van Gaal. «Johan hat den niederländischen Fußball berühmt gemacht und auch gesellschaftlich hat er sich auf vielen Ebenen engagiert. Das verdient Respekt.»

Zu Beginn des Jahres hatte Cruyff Ajax Amsterdam sogar vor Gericht gezogen, um ein Engagement von van Gaal als Sportdirektor bei seinem Lieblingsclub zu verhindern.