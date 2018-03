Inter sortiert Torwart Cesar und Stürmer Pazzini aus

Inter Mailand hat Torwart Julio Cesar und Stürmer Giampaolo Pazzini nicht für seinen 30-köpfigen Europa-League-Kader berücksichtigt.

Julio Cesar ist von Inter nicht berücksichtigt worden.

Foto: Daniel Del Zennaro – DPA

Der Fußballclub aus der italienischen Serie A gab sein Aufgebot für die dritte Qualifikationsrunde der Europa League gegen Hajduk Split am 2. und 9. August bekannt. Inter teilte zudem die Verpflichtung von Gabi Mudingayi mit. Der Mittelfeldspieler kommt von Ligakonkurrent FC Bologna. Julio Cesar hat in Samir Handanovic (Udinese Calcio) neue Konkurrenz bekommen. Pazzini möchte Inter von sich aus verlassen, er wird bereits seit längerer Zeit mit anderen Clubs in Verbindung gebracht.