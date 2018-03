Herzog erteilt Rapid Wien eine Absage: „Harte Entscheidung“

Ex-Bundesliga-Profi Andreas Herzog hat nach dem Ende seiner fünfjährigen Tätigkeit als Co-Trainer an der Seite von Jürgen Klinsmann im US-Nationalteam ein Angebot als Sportdirektor von Rapid Wien abgelehnt.

Andreas Herzog sagte Rapid Wien ab.

„Es war eine harte Entscheidung, aber ich wollte eben nach dem Ende in Amerika als Trainer weiterarbeiten. Für mich war der Sportdirektor jetzt noch nicht spruchreif“, sagte Herzog in der Sendung „Talk und Tore im Hangar-7“ bei Servus-TV. Er habe noch keine Entscheidung über seine berufliche Perspektive getroffen.

Herzog, der als Profi in der Fußball-Bundesliga für Werder Bremen und Bayern München spielte, bedankte sich einmal mehr über die „fantastische Zusammenarbeit“ mit Klinsmann. „Mit Jürgen hat es so viel Spaß gemacht, dass ich es mir mit ihm weiter vorstellen könnte“, sagte Herzog. „Jetzt lass ich es in Ruhe auf mich zukommen und möchte keine Gerüchte kommentieren. Es ist mir lieber, wenn weniger über mich gesprochen wird, und dann schlage ich zu und bin irgendwo Cheftrainer.“