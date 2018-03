Glasgow Rangers bei Erstliga-Clubs unerwünscht

Der schottische Fußball-Rekordmeister Glasgow Rangers wird in der kommenden Saison nicht in der schottischen Premier League vertreten sein.

Im Stadion der Glasgow Rangers wird vorerst kein erstklassiger Fußball zu sehen sein.

Foto: Brian Stewart – DPA

Wie ein Liga-Sprecher in Edinburgh mitteilte, votierten die Erstliga-Clubs auf einer Generalversammlung in Glasgow mit überwältigender Mehrheit gegen eine Teilnahme des 54-maligen Champions an der nächsten Meisterrunde aus. Hintergrund: Die Rangers sind mit umgerechnet 166 Millionen Euro verschuldet.

Der Verein hofft nun, dass er künftig in der First Division (2. Liga) spielen wird. Der Club, der erst im Juni durch ein Konsortium um den Briten Charles Green übernommen wurde, wird dabei von zahlreichen Vereinen unterstützt, die Sorge vor der Absprung wichtiger Sponsoren und damit Millionenverlusten haben, sollten die Rangers noch tiefer abstürzen. Denn möglicherweise muss der Traditionsclub sogar in der 4. schottische Liga neu anfangen.