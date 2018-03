Gabun trotzt Tunesien Unentschieden ab

Die Fußball-Nationalmannschaft Gabuns hat beim Afrika Cup für die nächste Überraschung gesorgt und beste Aussichten auf die Qualifikation für das Viertelfinale.

Nach dem 1:0-Coup gegen Kamerun kam das als Außenseiter gehandelte Team des früheren französischen Nationalspielers Alain Giresse in Lubango gegen Tunesien zu einem 0:0. Mit vier Punkten führte Gabun die Gruppe D vor der zweiten Sonntagspartie zwischen Sambia (1) und Kamerun (0) an. Tunesien (2) ist nach seinem zweiten Remis beim Turnier in Angola zwischenzeitlich Gruppenzweiter.