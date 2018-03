Fußballstar Piqué leiht Pirat seine Stimme

Gerard Piqué (25) leiht einem Piratenchef im Kino seine Stimme. Der spanischer Fußballstar des FC Barcelona wird in der katalanischen Version des Zeichentrickfilms «Die Piraten – Ein Haufen merkwürdiger Typen» die Synchronstimme des Anführers einer Seeräuberbande übernehmen.

Gerard Piqué arbeitet jetzt auch als Synchronsprecher.

Foto: Toni Garriga – DPA

Dies gab das katalanische Kulturministerium in Barcelona bekannt, das die Synchronisierung finanziell unterstützt. Der Film kommt am 17. August in die spanischen Kinos. In Deutschland lief er bereits im März an. In der Originalversion des britisch-amerikanischen Films von Peter Lord und Jeff Newitt stammte die Stimme des Piratenkapitäns von Hugh Grant.