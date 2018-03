Früherer Pauli-Profi Hoilett wechselt zu QPR

Fußballprofi David Hoilett wechselt von Premier-League-Absteiger Blackburn Rovers zu den Queens Park Rangers. Dort unterschrieb der 22-Jährige, der auch schon für den FC St. Pauli und den SC Paderborn aktiv war, einen Vierjahresvertrag.

David Hoilett spielte auch schon für den FC St. Pauli.

Foto: Malte Christians – DPA

Das teilte sein neuer Verein mit. Der kanadische Flügelstürmer, dessen Kontrakt ausgelaufen war, hatte in der vergangenen Saison mit sieben Toren auf sich aufmerksam gemacht. Zwischen 2008 und 2009 hatten die Rovers Hoilett nach Deutschland an Paderborn und St. Pauli ausgeliehen. Er ist bereits der siebte Neuzugang der Rangers. Vor ihm heuerten an der Loftus Road Rob Green, Ryan Nelsen, Fabio Da Silva, Ji-Sung Park, Samba Diakite und Andy Johnson an.