Friedrich kann sich weitere Saison in MLS vorstellen

Der frühere Fußball-Nationalspieler Arne Friedrich kann sich eine weitere Spielzeit in der US-amerikanischen Profiliga MLS vorstellen.

Arne Friedrich fühlt sich als Fußball in der MLS gut aufgehoben.

Foto: Jochen Lübke – DPA

«Eigentlich wollte ich am Saisonende Schluss machen», sagte der 33-Jährige der «Bild am Sonntag», «inzwischen bin ich mir aber nicht mehr sicher. Es gefällt mir so gut, dass ich vielleicht noch ein Jahr dranhänge.»

Sportlich fühlt sich Friedrich in den USA wohl, privat ist er nicht ganz zufrieden. «Wenn es etwas gibt, das ich vermisse, dann meine Freundin Linn, die Familie und Freunde, die mich nur ab und zu besuchen.»

Friedrich war im März zu Chicago Fire in die Major League Soccer (MLS) gewechselt. Zuvor hatte der 82-malige Nationalspieler in der Bundesliga unter anderem für den VfL Wolfsburg und Hertha BSC gespielt. Mit Chicago liegt der Stammverteidiger in der Eastern Conference auf Playoff-Kurs.