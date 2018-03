Friedrich gewinnt MLS-Duell gegen Frings

Arne Friedrich hat das Duell der ehemaligen Nationalspieler gegen Torsten Frings in der US-amerikanischen Fußball-Profiliga MLS gewonnen. Chicago Fire siegte gegen Toronto FC mit 2:1 (0:1) und festigte damit Platz fünf in der Eastern Conference. Toronto bleibt dagegen Letzter.

Arne Friedrich spielt in der MLS für Chicago Fire.

Foto: Jochen Lübke – DPA

Nach einem Treffer von Ryan Johnson (16. Minute) stellten Marco Pappa (64.) und Austin Berry (84.) den Erfolg für Fire her. Chicago konnte zum fünften Mal in der regulären Saison einen Rückstand noch in einen Sieg umwandeln. Friedrich spielte wie gewohnt in der Verteidigung, Frings nahm seine Stammposition im Mittelfeld ein.