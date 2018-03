Fernández geht nach Florenz – Capdevila zu Espanyol

Die Fußball-Nationalspieler Matías Fernández aus Chile und Spaniens Joan Capdevila verlassen die portugiesische Liga.

Der Chilene Matías Fernández geht von Sporting Lissabon zum italienischen Erstligisten AC Florenz.

Der 34-jährige Linksverteidiger Capdevila wechselt von Benfica Lissabon zurück zu seinem früheren Verein Espanyol Barcelona, teilte Benfica mit. Spielmacher Fernández geht von Sporting Lissabon zum italienischen Erstligisten AC Florenz. Über die Ablösesumme gab der von finanziellen Problemen geplagte portugiesische Traditionsverein Sporting keine Angaben, die Medien in Lissabon sprechen aber von vier Millionen Euro. Fernández war 2006 Südamerikas Fußballer des Jahres und 2009 vom spanischen FC Villarreal zu Sporting gewechselt. In der vergangenen Saison erzielte der Freistoß-Spezialist in 39 Pflichtspielen sieben Tore.

Auch im Fall von Capdevila gaben weder Benfica noch Espanyol die Höhe der Ablösesumme bekannt. Der spanische Welt- und Europameister kam in der vergangenen Saison für Benfica unter Trainer Jorge Jesus nur zwölfmal zum Einsatz. Bei Espanyol, wo er 1998 seine Profikarriere begann, hofft er auf mehr Einsatzzeiten.