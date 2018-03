Fenerbahce Istanbul reicht Klage bei CAS ein

Der türkische Rekordmeister Fenerbahce Istanbul hat nach dem Ausschluss aus der Champions League Klage vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS eingereicht und die Wiederaufnahme in die Königsklasse beantragt; berichten türkische Medien.

Zudem fordert der Verein im Hinblick auf die finanziellen Einbußen 45 Millionen Euro. Der CAS soll die Klage bereits angenommen haben, hieß es. «Dieser Schritt von Fenerbahce ist völlig normal», wird der Präsident des türkischen Fußball-Verbandes Ali Aydinlar in türkischen Medien zitiert. «Wir beurteilen dies nicht als falsch.»

Der TFF hatte die «Gelb-Blauen» auf Druck der UEFA aus der diesjährigen Champions League ausgeschlossen und den Vizemeister Trabzonspor in die Champions League aufrücken lassen.

Fenerbahce steht im Mittelpunkt der Ermittlungen zum Wett- und Manipulationsskandal in der Türkei. Insgesamt 30 Spieler und Funktionäre waren in den vergangenen Wochen und Monaten im Zusammenhang mit der Affäre in Haft genommen worden, darunter auch Fenerbahce-Clubchef Aziz Yildirim.