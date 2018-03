FC Villarreal entlässt erneut den Trainer

Der spanische Fußball-Erstligist FC Villarreal hat zum zweiten Mal in dieser Saison seinen Trainer entlassen. Der abstiegsgefährdete Club trennte sich unmittelbar nach einer 0:1-Niederlage seiner Elf bei UD Levante von seinem Coach José Francisco Molina.

José Francisco Molina war nicht einmal drei Monate im Amt.

Foto: Domenech Castello – DPA

Der frühere Erstliga-Torwart war nicht einmal drei Monate im Amt gewesen. Er hatte Ende Dezember 2011 Juan Carlos Garrido abgelöst. Das «Yellow Submarine», wie der Club aufgrund der gelben Spielertrikots genannt wird, hatte zu Saisonbeginn noch in der Champions League gespielt. Villarreal traf in der Gruppe A unter anderem auf den FC Bayern München, konnte aber keinen Punkt gewinnen. Nach zuletzt fünf sieglosen Spielen in der Primera División fiel das Team auf dem 17. Rang zurück und muss um den Klassenverbleib bangen. Der Club gab zunächst nicht bekannt, wer neuer Trainer werden soll. An diesem Mittwoch erwartet der FC Villarreal in der Liga den Rekordmeister Real Madrid.