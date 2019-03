Der italienische Serie-A-Club FC Empoli hat sich von seinem Trainer Giuseppe Iachini getrennt, teilte der Abstiegskandidat aus der Toskana mit.

Der Club steht derzeit in der Liga auf dem viertletzten Platz. Erst am Montag hatte Empoli 1:2 gegen Traditionsclub AS Rom verloren. Wer dem 54-Jährigen folgen soll, war zunächst unklar.Mitteilung ...