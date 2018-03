FC Chelsea kassiert erneut Testspiel-Pleite

Champions-League-Sieger FC Chelsea kommt in der Vorbereitung auf die kommende Premier-League-Saison nicht in Schwung.

Roberto Di Matteo musste mit ansehen, wie seine Mannschaft mit 1:3 unterging.

Die Mannschaft von Trainer Roberto di Matteo verlor am Samstag gegen den Fußball-Zweitligisten Brighton & Hove Albion mit 1:3 (1:2) und kassierte die dritte Testspiel-Niederlage in Serie. Frank Lampard hatte in der 35. Minute für die zwischenzeitliche Führung gesorgt. «Ich habe von meiner Mannschaft mehr erwartet», sagte di Matteo. «Ich hätte mir eine bessere Darbietung gewünscht.» Chelsea war mit einer hochkarätigen Mannschaft angetreten. Unter anderen standen Stürmer Fernando Torres und Neuzugang Eden Hazard in der Startelf.