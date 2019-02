Lionel Messi hat den FC Barcelona wieder einmal vor einem Dämpfer im Titelrennen der spanischen Primera Division bewahrt.

Der argentinische Fußball-Superstar erzielte per Foulelfmeter (43.) den entscheidenden Treffer beim 1:0 (1:0) der Katalanen gegen Real Valladolid. In der Schlussphase scheiterte er allerdings mit einem weiteren Foulelfmeter am Valladolids Torwart Jordi ...