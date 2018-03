FA-Cup: Chelsea siegt – Torres beendet Torflaute

Fernando Torres hat als Sorgenkind des FC Chelsea nach fünf Monaten seine Torflaute beendet. Der spanische Welt- und Europameister steuerte einen Doppelpack zum 5:2 (2:0)-Heimsieg des FC Chelsea im FA-Cup-Viertelfinale gegen Leicester City bei.

Foto: Kerim Okten – DPA

Die «Blues» bauten damit ihre Siegesserie unter Interimscoach Roberto Di Matteo aus. Als zweiter Fußball-Club zog am Sonntagabend der FC Liverpool ins Pokal-Halbfinale ein: Die Reds gewannen an der heimischen Anfield Road mit 2:1 (1:1) gegen den Premier-League-Konkurrenten Stoke City um Ex-Nationalspieler Robert Huth.

Für Chelsea eröffnete Gary Cahill in der 12. Minute den Torreigen. Beim Jubeln zog der frühere Bolton-Profi sein Trikot hoch und zeigte darunter ein T-Shirt mit dem Schriftzug «Pray for Muamba (Betet für Muamba)». Mittelfeldspieler Fabrice Muamba von den Bolton Wanderers hatte am Samstag im Viertelfinalspiel gegen Tottenham Hotspur einen Herzstillstand erlitten. Die Partie war beim Stand von 1:1 abgebrochen worden. Muambas Zustand war am Sonntag weiter kritisch.

Außerdem war für den sechsfachen Pokal-Champion Chelsea Salomon Kalou (18.) erfolgreich. Zum großen Jubel an der Stamford Bridge machte dann Torres mit seinen Toren (67./85.) alles klar. Raul Meireles traf in einem am Ende turbulenten Spiel zum Endstand (90.). Für den Zweitligisten Leicester reichte es nur zur Ergebniskosmetik durch Jermaine Beckford (77.) und Ben Marshall (89.). Chelsea schaffte den vierten Sieg im vierten Pflichtspiel unter Di Matteo.

Liverpool sicherte sich den Halbfinaleinzug dank Luis Suárez (23.) und Stewart Downing (57.). Zum zwischenzeitlichen Ausgleich für Vorjahresfinalist Stoke hatte Peter Crouch getroffen (27.). Der FC Everton und der AFC Sunderland müssen nach ihrem 1:1 vom Samstag im Wiederholungsspiel erneut gegeneinander antreten.