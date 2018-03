Ex-Fußballstar Sócrates wieder im Krankenhaus

Der frühere brasilianische Fußball-Star Sócrates ist erneut auf die Intensivstation eines Krankenhauses in São Paulo gebracht worden.

Grund sind innere Blutungen, die von einer Leberzirrhose herrühren, wie seine Frau Katia Bagnarelli lokalen brasilianischen Medien am Montagabend bestätigte. Nach Informationen des Internetportals UOL ist der Gesundheitszustand des 57-Jährigen kritisch. Die Blutungen seien zwar gestoppt, aber der Ex-Spieler sei an Beatmungsgeräte angeschlossen.

Sócrates, einer der Stars der brasilianischen Seleção bei den Weltmeisterschaften 1982 (Spanien) und 1986 (Mexiko), war erst am 27. August nach sieben Tagen aus dem Albert Einstein Hospital in São Paulo entlassen worden. Damals hatte er eingeräumt, dass er aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums an Leberzirrhose leide. «Ich bin bereit, mich zu heilen. Ich habe eine Chance zur Wiedergeburt, und ich werde es schaffen», betonte er.

Der studierte Mediziner Sócrates spielte in seiner aktiven Zeit unter anderem für den italienischen Club AC Florenz. In seiner Heimat stand er bei Flamengo Rio de Janeiro, vor allem aber bei Corinthians São Paulo unter Vertrag. Der auch als «Doutor» bezeichnete Spieler setzte sich während der Militärdiktatur in Brasilien (1964-1985) für die Demokratie ein und initiierte bei Corinthians eine «Spieler-Demokratie» (Democracia Corinthiana).

Corinthians wünschte Sócrates, «einem der größten Idole in der Vereins-Geschichte», auf seiner Internet-Seite gute Besserung und erinnerte daran, dass Sócrates für den Club 297 Spiele bestritt und dabei 172 Tore schoss.