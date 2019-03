Frankreichs Fußball-Nationaltrainer Didier Deschamps hat die Arbeit von PSG-Coach Thomas Tuchel gelobt und traut Paris Saint-Germain in der Champions League in diesem Jahr einiges zu.

„PSG hat das Potenzial, weit zu kommen“, schrieb Deschamps in seiner Kolumne für das Fachmagazin „Kicker“. Für das Achtelfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen Manchester United am kommenden Mittwoch glaubt der 50-Jährige ...