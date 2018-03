Cruyff für Rijkaard als neuen Bondscoach

Hollands Fußball-Legende Johan Cruyff hat sich für Frank Rijkaard als Nachfolger des zurückgetretenen Bert van Marwijk ausgesprochen.

Frank Rijkaard ist einer der möglichen Kandidaten für das Amt des Nationaltrainers.

Foto: Rungroj Yongrit – DPA

«Weil du jetzt jemanden haben musst, der dazu in der Lage ist, die Balance zwischen dem jetzigen harten Kern und den Talenten, die in den kommenden beiden Jahren hinzugefügt werden müssen, zu finden», schrieb Cruyff in seiner wöchentlichen Kolumne in der niederländischen Tageszeitung «De Telegraaf.»

Rijkaard sei dafür als Bondscoach der richtige Mann, zumal Kandidaten wie Ronald Koeman (Feyenoord Rotterdam) und Frank de Boer (Ajax Amsterdam) nicht zur Verfügung stehen. Auch Guus Hiddink hatte am Wochenende abgewunken, weil er noch an den russischen Millionen-Club Anschi Machatschkala gebunden ist.

Cruyff kritisierte zugleich van Marwijk für den Zeitpunkt seines Rücktritts. «Das es so schnell ging, ist merkwürdig. Auch weil der Moment schlecht ist, weil viele Kandidaten bereits gebunden sind. Jetzt einen Nachfolger zu finden ist ein echtes Problem», sagte der Vize-Weltmeister von 1974.

Neben van Marwijk steht auch Assistenztrainer Ernest Faber für den Neuaufbau nach dem EM-Vorrunden-Aus nicht zur Verfügung. Der Kontrakt des 40-Jährigen war an van Marwijk gekoppelt und daher nach dessen Rücktritt nicht mehr gültig. Faber gab dem Verband aber auch selbst zu verstehen, unter einem anderen Bondscoach nicht als Co-Trainer fungieren zu wollen.