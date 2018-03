Chelseas Marin fällt für Spiel gegen ManCity aus

Neuzugang Marko Marin muss sein Pflichtspieldebüt für den Champions-League-Sieger FC Chelsea verschieben. Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler leidet an Oberschenkelproblemen und verpasst daher den sogenannten Community Shield am Sonntag gegen Meister Manchester City.

Chelseas Marko Marin (r) hat immer noch Probleme mit seinem Oberschenkel.

Foto: Jason Szenes – DPA

«Alle außer Marko Marin sind fit und verfügbar», sagte Trainer Roberto Di Matteo mit Blick auf das traditionelle Spiel zwischen dem FA-Cup-Sieger und dem Meister. Wegen der Olympischen Spiele wurde die Partie vom Wembleystadion in den Villa Park nach Birmingham verlegt.

Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler Marin hatte bereits beim Testspiel am vergangenen Samstag beim Zweitligisten Brighton & Hove Albion (1:3) verletzt ausgesetzt. Ob auch der Einsatz des ehemaligen Profis von Werder Bremen zum Saisonauftakt der Premier League bei Wigan Athletic am 19. August in Gefahr ist, war zunächst offen.