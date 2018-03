Brasilien: Wieder Ermittlungen gegen Teixeira

Brasiliens Fußballverbands-Präsident Ricardo Teixeira steht in seiner Heimat erneut im Visier der Ermittler. Es geht um Korruptionsvorwürfe aus den 1990er Jahren, die bereits mehrfach Gegenstand von Untersuchungen waren.

Gegen den brasilianischen Fußball-Boss Ricardo Teixeira wird ermittelt.

Foto: Antonio Lacerda. – DPA

Dem Top-Funktionär und seinem Bruder, Guilherme Teixeira, werden Geldwäsche und Korruption vorgeworfen. Zuständig für die Ermittlungen ist die Abteilung für Finanzkriminalität der Bundespolizei, die offiziell das Verfahren auf Bitten der Staatsanwaltschaft eröffnete.

Die Vorwürfe sind nicht neu. Im Mittelpunkt steht die in Liechtenstein beheimatete Firma Sanud, bei der Teixeiras Bruder Guilherme Prokurator ist. Über sie sollen nach Berichten des britischen Senders BBC zwischen 1992 und 1997 Schmiergelder in Millionenhöhe an den CBF-Präsident geflossen sein. Der 64-Jährige wies die Vorwürfe stets zurück.

Und auch nun ließ Teixeira wissen, dass die Anschuldigungen zwei Jahrzehnte zurück lägen und bereits ausreichend geklärt worden seien. Die neuen Untersuchungen sind zunächst auf eine Frist von 90 Tagen beschränkt.