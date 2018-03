Bericht: Neun WM-Stadien in Brasilien 2012 fertig

Die Bauarbeiten an neun der zwölf Stadien für die Fußball-WM 2014 in Brasilien sollen im kommenden Jahr fertiggestellt sein. Das geht aus dem Fortschrittsbericht der brasilianischen Regierung hervor, der den Mitgliedern des Bundestags-Sportausschusses in Auszügen vorgelegt wurde.

Neun WM-Stadien in Brasilien sollen bereits 2012 fertiggestellt sein.

Foto: Marcello Sayao. – DPA

Nur die Modernisierung der Arenen in Natal und Manaus sowie der Neubau des Itaquerão-Stadions in Brasiliens größter Stadt São Paulo werden sich noch bis ins Jahr 2013 hinziehen. Wegen Verzögerungen an den Bauvorhaben hatte es immer wieder Kritik vom Fußball-Weltverband FIFA gegeben. FIFA-Präsident Sepp Blatter sprach kürzlich von «erheblichen Herausforderungen», betonte jedoch: «Wir sind noch zufrieden.» Auch in Brasilien werde am Ende alles klappen.

Wie aus dem Bericht weiter hervorgeht, werden derzeit sieben der insgesamt 13 Flughäfen in den Spielorten modernisiert. In Sao Paulo seien die Umbauten sogar bereits abgeschlossen. Insgesamt stehen für die Umbauarbeiten an den Flughäfen 6,5 Milliarden Real (2,8 Milliarden Euro) zur Verfügung. «Das Thema Fußball-WM wird jetzt im Präsidialamt, an höchster Stelle also, entschieden», sagte Roberto Colin, Botschaftsrat der brasilianischen Botschaft in Berlin. Damit werde eine Bündelung von wichtigen Entscheidungen erreicht.

Schon 2013 wird in dem für die WM als Gastgeber qualifizierten Brasilien der Confederations-Cup ausgetragen. Für das Turnier ein Jahr vor der WM kommen derzeit noch vier oder fünf Stadien infrage. Brasilien richtet nach 1950 das zweiten Mal die Fußball-WM aus. 2016 ist Rio de Janeiro zudem Gastgeber der Olympischen Spiele.