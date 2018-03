Benfica verpflichtet argentinischen Stürmer Salvio

Der argentinische Fußball-Nationalspieler Eduardo Salvio wechselt vom spanischen Europa-League-Sieger Atlético Madrid zum portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon. Der 22-jährige Flügelstürmer bestätigte Medienberichte, wonach der Transfer perfekt ist:

Eduardo Salvio kehrt zu Benfica Lissabon zurück.

Foto: Javier Lizon – DPA

«Ich bin glücklich, zu Benfica zurückzukehren», sagte er bei seiner Ankunft auf dem Flughafen in Lissabon. Nachdem er bereits in der Saison 2010/11 auf Leihbasis für die «Adler» gespielt hatte, sollte Salvio in Lissabon einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. Dem portugiesischen Vizemeister gehörten bereits 20 Prozent der Transferrechte. Für die übrigen 80 Prozent wird Benfica nach Angaben der portugiesischen Sportzeitung «Record» zehn Millionen Euro an Atlético überweisen.

Eduardo Salvio, genannt «Toto», bestritt bisher fünf Länderspiele für Argentinien. Bei Benfica schoss er in 19 Pflichtspielen vier Tore, im Trikot von Atlético Madrid traf er in 44 Einsätzen fünf Mal.

