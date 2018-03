Barça siegt weiter in Primera División – Real nur 2:2

Der FC Barcelona mit Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat seine Dominanz in der Primera División auch zu Beginn des neuen Jahres fortgesetzt.

Barcelonas Luis Suarez (r) freut sich mit seinen Teamkollegen über sein Tor gegen Levante.

Foto: Manu Fernandez – dpa

Barça setzte sich vor 56 380 Zuschauern im Camp Nou 3:0 (2:0) gegen UD Levante durch und bleibt damit in dieser Saison in der höchsten spanischen Fußball-Spielklasse ungeschlagen. Lionel Messi (12. Minute), Luis Suárez (38.) und Paulinho (90.+3) erzielten die Tore für die Katalanen, die am Sonntag zudem Philippe Coutinho als Neuzugang vorstellten. Barcelona liegt weiter souverän an der Tabellenspitze und hat neun Punkte Vorsprung vor Verfolger Atlético Madrid.

Titelverteidiger Real Madrid um Weltmeister Toni Kroos drehte zunächst einen 0:1-Rückstand bei Celta Vigo und musste sich am Ende doch mit einem 2:2 (2:1) begnügen. Daniel Wass (33.) hatte Vigo in Führung gebracht. Gareth Bale (36./38.) erzielte beide Tore für die Königlichen, ehe Maxi Gómez die Gastgeber acht Minuten vor Schluss erneut jubeln ließ. Real-Keeper Keylor Navas hatte zuvor einen Foulelfmeter von Iago Aspas pariert (72.). Der Rückstand der viertplatzierten Hauptstädter, die noch ein Spiel mehr haben als Erzrivale Barcelona, auf den Tabellenführer beträgt bereits 16 Punkte.