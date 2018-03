Barça bleibt Real Madrid auf der Spur

Der FC Barcelona bleibt Tabellenführer Real Madrid in der spanischen Primera Division auf den Fersen. Titelverteidiger Barça siegte beim FC Sevilla 2:0 (2:0) und verkürzte damit zumindest vorübergehend den Rückstand auf Madrid auf sieben Punkte.

Xavi (r) und Lionel Messi bejubeln das 1:0 gegen den FC Sevilla.

Foto: Julio Munoz – DPA

Die «Königlichen» empfangen am Sonntagabend den FC Malaga. Xavi brachte den FC Barcelona in Sevilla bereits in der 18. Minute in Führung. Superstar Lionel Messi erhöhte wenig später auf 2:0 (25. Minute). Barcelonas Trainer Pep Guardiola hatte in Sevilla abermals auf den verletzten David Villa verzichten müssen. Dessen Sturmkollege Alexis Sanchez kehrte immerhin ins Team zurück – der Chilene wurde kurz vor Schluss für Xavi eingewechselt.