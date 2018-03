Aston Villa vor Verpflichtung von Verteidiger Vlaar

Der niederländische Fußball-Nationalspieler Ron Vlaar steht vor einem Wechsel von Feyenoord Rotterdam zu Aston Villa.

Ron Vlaar war für die Niederlande auch bei der EM dabei.

Der 27 Jahre alte Innenverteidiger habe sich mit dem Club auf einen Dreijahresvertrag geeinigt, teilte der Verein aus der englischen Premier League auf seiner Internetseite mit. Der Transfer werde im Falle eines erfolgreichen Medizintests kommende Woche in Birmingham perfekt gemacht, hieß es weiter. Vlaar hatte dieses Jahr bei der EM in Polen und der Ukraine beim frühen Vorrundenaus der Niederlande zwei Einsätze in der Startelf absolviert.