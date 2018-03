Arsenal vor Verpflichtung von Europameister Cazorla

Der FC Arsenal steht angeblich vor der Verpflichtung des spanischen Fußball-Europameisters Santi Cazorla vom FC Malaga.

Santiago Cazorla steht im Fokus von Arsenal London.

Foto: Ennio Leanza – DPA

Wie der «Guardian» berichtet, soll sich der Außenstürmer mit dem englischen Premier-League-Club bereits einig sein. Die «Gunners» seien bereit, 20 Millionen Euro für den Spieler des spanischen Champions-League-Teilnehmers zu zahlen. Cazorla wäre nach Kölns Lukas Podolski und Olivier Giroud vom französischen Meister Montpellier Arsenals dritter Neuzugang in diesem Sommer.

Unterdessen hat Laurent Koscielny seinen Vertrag bei den Londonern vorzeitig verlängert. Wie der Club am Dienstag mitteilte, hat der 26 Jahre alte Franzose sich damit langfristig an den Verein der beiden deutschen Nationalspieler Podolski und Per Mertesacker gebunden. Zur genauen Laufzeit machte Arsenal keine Angaben. Ursprünglich lief der Vertrag des Abwehrspielers noch bis 2014.