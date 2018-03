Arschawin bleibt Kapitän der Sbornaja

Trotz herablassender Äußerungen gegen russische Fans nach dem Vorrunden-Aus der Fußball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft bleibt Andrej Arschawin Kapitän der Sbornaja.

Foto: Tomasz Gezell – DPA

Das entschied der neue Trainer Fabio Capello vor dem Testspiel gegen die Elfenbeinküste nach einem Gespräch mit Arschawin, wie die Agentur Interfax am Montag meldete. Der Superstar war nach einem Wortgefecht mit einem Fan in die Kritik geraten. «Wenn Ihr so hohe Erwartungen an unsere Mannschaft hattet, ist das euer Problem, nicht unseres», hatte Arschawin gesagt. Später entschuldigte sich der 31-Jährige vom FC Arsenal für die Äußerung und das Ausscheiden.