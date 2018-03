Ali Daei nach Autounfall außer Lebensgefahr

Der ehemalige iranische Bundesliga-Profi Ali Daei ist nach einem Autounfall am Kopf verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Fars ist der 42-Jährige jedoch außer Lebensgefahr.

Ali Daei ist derzeit Trainer von Rah Ahan Teheran.

Foto: Abedin Taherkenareh – DPA

Trotzdem muss er nach Aussagen der Ärzte weiterhin im Krankenhaus bleiben. Daei, derzeit Trainer von Rah Ahan Teheran, war nach einem Auswärtsspiel in Isfahan in Zentraliran mit seinem Privatauto auf dem Weg nach Teheran, als es laut Fars zu dem schweren Unfall kam. Daei spielte von 1997 bis 2002 in Deutschland – für Arminia Bielefeld, Bayern München und Hertha BSC Berlin.