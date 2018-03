Österreich mit neun Deutschland-Legionären gegen Türkei

Österreichs Fußball-Teamchef Marcel Koller hat neun Deutschland-Legionäre in seinen Kader für das Freundschaftsspiel gegen die Türkei berufen. Angeführt wird das Aufgebot vom Schalker Christian Fuchs und dem Bremer Marko Arnautovic.

Foto: Robert Parigger – DPA

In Wien tritt die Mannschaft am 15. August gegen das Team vom Bosporus an. Bei den Testspielen im Juni gegen die Ukraine und Rumänien war Fuchs noch angeschlagen. Dafür fehlt nun in dem Aufgebot des ehemaligen Bundesliga-Trainers Koller der verletzte Bayern-Spieler David Alaba.