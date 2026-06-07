Vor 1000 Zuschauern Hundsangen und Schalke 04 sorgen für beste Unterhaltung Thomas Hardt 07.06.2026, 13:55 Uhr

i Olaf Thon (am Ball) war für den FC Schalke 04 im Spiel beim SV Hundsangen (links Marc König) mit viel Eifer bei der Sache. Andreas Hergenhahn

Zum 100. Geburtstag empfing der SV Hundsangen in einem „Legendenspiel“ den FC Schalke 04. Vor rund 1000 Zuschauern setzten sich die Gäste aus dem Ruhrgebiet knapp durch.

Berichte über Spiele mit Traditionsmannschaften sind eigentlich immer was Besonderes. Wobei der sportliche Aspekt nicht unbedingt im Vordergrund steht. Eher die eigene Erinnerung. Und so war für mich, als bekennender Anhänger des Vereins „aus der schönsten Stadt Deutschlands“, ein Spiel der Schalker Traditionsmannschaft nicht unbedingt eine Begegnung die eine innere Unruhe auslöst.







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