Zehn furiose Minuten reichen Ahrweiler BC zur Wende – 3:2-Heimsieg gegen Hochwald

Der Ahrweiler BC hat in der Fußball-Rheinlandliga einen erfolgreichen Start nach der Winterpause hingelegt. Vor 138 Zuschauern in Heimersheim besiegte die Mannschaft von Trainer Julian Feit die SG Hochwald Zerf mit 3:2 (3:1). Ausschlaggebend für den zehnten Saisonsieg im 19. Spiel waren in einer sonst eher zähen Begegnung zehn furiose Minuten vor der Pause, in denen die Gastgeber aus einem 0:1-Rückstand eine 3:1-Führung machten.