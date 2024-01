Plus Simmern Özcep-Doppelpack im Finale: TuS Rheinböllen ist Futsal-Kreismeister Erster Titel in dieser Saison für den TuS Rheinböllen: Der klare A-Klasse-Tabellenführer ist Futsal-Kreismeister. In Simmern entschied Rheinböllen im Finale das Duell der Ex-Bezirksligisten gegen die SG Hausbay-Pfalzfeld/ Braunshorn/Bickenbach mit 3:1 für sich. Deniz Özcep traf doppelt im Endspiel und wurde mit vier Toren auch Torschützenkönig. Von Michael Bongard

Rheinböllen sicherte sich 200 Euro Siegprämie, einen 150-Euro-Busgutschein und die Teilnahme am 30. Masters um den Hans-Christmann-Pokal am Sonntag (ab 13 Uhr) ebenfalls in Simmern. Nach 13 Jahren als Bezirksligist ist Rheinböllen nun über die Schiene Futsal-Kreismeisterschaft beim Masters dabei. Das Ticket für das größte Hallenturnier im Hunsrück buchten auch ...