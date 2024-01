Plus Simmern Novum bei der Futsal-Kreismeisterschaft der Männer: Keine Qualifikation für Endrunde nötig Novum bei der Futsal-Kreismeisterschaft (FKM) Hunsrück/Mosel bei den Männern: Zum ersten Mal ist das Auftaktturnier auch das Endturnier. Nur zehn Mannschaften haben sich für die FKM angemeldet, eine Vorrunde entfiel mangels Masse. Am Sonntag ab 13 Uhr kommt es in Simmern direkt zur Endrunde. Von Michael Bongard

„Grenzgänger“ FC Peterswald-Löffelscheid (eigentlich im Kreis Mosel beheimatet) komplettierte das Feld, die Anmeldung des FCP in Zeiten des kreisübergreifenden Spielbetriebs nahm Spielleiter Karl Scheid dankend an, ansonsten wären es nur neun Teilnehmer gewesen. Auch so ist es ein Minusrekord. Seit 2008 wird Futsal unter dem Hallendach im Kreis Hunsrück/Mosel gespielt. ...