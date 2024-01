Plus Montabaur Mit Social-Media-Stars aus der B-Klasse: 85 Teams spielen beim Ahrbach-Cup um Turniersiege Beim 37. Ahrbach-Cup trifft gewohnte Qualität auf neue Frische. Das Hallen-Fußball-Turnier in Montabaur ist am ersten Januarwochenende ein etablierter Treffpunkt für Fußballinteressierte, aber auch für viele Mannschaften aus dem Umkreis und darüber hinaus ein Anziehungspunkt. Von Nico Kexel

Jedem Zuschauer, der schon einmal den Weg in eine der beiden Kreissporthallen in Montabaur gefunden hat, werden auch in diesem Jahr wieder zwei bekannte Gesichter in der Turnierleitung auffallen. Rudolf Bauch und Raimund Schäfer sorgen erneut für einen reibungslosen Ablauf aller Wettbewerbe. Bauch, Vorsitzender des TuS Ahrbach, ist seit der ...