Plus VG Baumholder Mangelndes Interesse der Vereine: VfR Baumholder sagt das Hallenturnier der VG ab Der VfR Baumholder hat die Reißleine gezogen und das Hallenfußballturnier der Verbandsgemeinde Baumholder abgesagt. Eigentlich sollte am 13. Januar auf dem Umwelt-Campus in Hoppstädten-Weiersbach gespielt werden. Von Olaf Paare

„Ich muss es so deutlich sagen, es fehlt schlichtweg das Interesse am Hallenfußball“, sagt Burkhard Bidinger, Mitglied des Spielausschusses beim VfR Baumholder. Sein Verein hätte gerne die Organisation übernommen, offizieller Ausrichter wäre die Verbandsgemeinde Baumholder gewesen. „Wir hätten die Bewirtung und die Turnierleitung gestellt. Aber wir haben von Anfang an ...