Plus Sohren Liebshausener Titel-Hattrick beim Provinzial-Cup in Sohren? Jugendturniere, Alte Herren, Freizeitmannschaften – und zum Abschluss am Samstagabend der Provinzial-Hallenmasterscup: In der Großraumhalle zwischen Sohren und Büchenbeuren gibt es am Freitag und am Samstag ab jeweils 10 Uhr jede Menge Hallenfußball zu sehen. Von Michael Bongard

Drei Hallenturniere gibt es für die Männer im Winter in der Region. Am 21. Januar steigt in Simmern das 30. Hallenmasters um den Hans-Christmann-Pokal, am 14. Januar ebenfalls in Simmern die Futsal-Kreismeisterschaft – und am Samstag ab 18.30 Uhr geht zum dritten Mal das Einlandungsturnier der SG Sohren/Büchenbeuren in Sohren ...