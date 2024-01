SV Niederwörresbach, TuS Veitsrodt und Spvgg Wildenburg heißen die Teams der Vorrundengruppe B der Hallenfußballmeisterschaft der VG Herrstein, die sich für die Endrunde am Samstag in Niederwörresbach qualifiziert haben. Der SV Mittelreidenbach, der SV Stipshausen und die SG Rhaunen/Bundenbach schieden dagegen vor 350 Zuschauern in Niederwörresbach aus.