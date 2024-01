Plus Montabaur „Heimsieg“ beim Ahrbach-Cup: TuS Montabaur trifft in letzter Sekunde – Favoritensieg und Neuerungen bei der Jugend Viel Spielraum hatten der TuS Montabaur und die SG Puderbach nicht mehr, um das Finale des 37. Ahrbach-Cups in der Seniorenkonkurrenz noch spannender zu gestalten. Drei Sekunden vor dem Ertönen der Schlusssirene sah beim Stand von 4:4 alles nach einem 9-Meter-Schießen aus, als das Team um TuS-Spielertrainer Mario Denker mit einem letzten Angriff die Partie doch noch zu seinen Gunsten entschied. Von Nico Kexel

Das Endspiel war ein würdiger Höhepunkt der drei Fußballtage in den beiden Kreissporthallen in Montabaur, die wie jedes Jahr nahezu reibungslos über die Bühne gingen. Das liegt vor allem an den beiden Hauptorganisatoren Rudolf Bauch und Raimund Schäfer, denen auch der Siegertrainer dankte: „Ich komme hier aus Montabaur und kenne ...