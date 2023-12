Plus Rhaunen/Niederwörresbach Hallenmeisterschaft der VG Herrstein: Der SV Niederwörresbach hat gleich zwei Revanche-Partien Die Hallenfußball-Saison im Kreis Birkenfeld ist kurz und umfasst nur zwei Turnierserien. Die erste startet am heutigen Freitag in Rhaunen. In der Idarwaldhalle steigt die Vorrundengruppe A der Hallenfußballmeisterschaft der Verbandsgemeinde Herrstein/Rhaunen. Von Olaf Paare

Nach den Absagen der Turniere in Birkenfeld und Baumholder sowie der beiden Kreismeisterschaften – wir berichteten – wird es nur in Idar-Oberstein und eben in der Verbandsgemeinde Herrstein/Rhaunen Budenzauber geben. „Ob uns die Absagen der anderen Turniere mehr Zuschauer bringen, wage ich aber zu bezweifeln. In Baumholder oder Birkenfeld interessieren ...