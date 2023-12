Kurz vor Meldeschluss ging der Wunsch von Thomas Dubravsky in Erfüllung. Kathrin Breivogel, die Vizepräsidentin der SG Eintracht Bad Kreuznach, meldete dem Fußball-Kreisvorsitzenden ihre zweite Mannschaft als Teilnehmer für die Futsal-Kreismeisterschaft am 14. Januar in der Bad Sobernheimer Dümmler-Halle.