Plus Hachenburg EWM-Cup in Hachenburg: B-Ligist Atzelgift entzaubert den „großen Nachbarn“ Malberg aus der Rheinlandliga Drei Spielklassenebenen trennen die Rheinlandliga-Fußballer der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen von jenen der SG Atzelgift/Nister in der Kreisliga B. Doch was draußen unter freiem Himmel den Unterschied ausmacht, kommt unterm Hallendach nicht zwingend zum Tragen. Da reicht es schon, dass sich ein „fliegender Torwart“ mit ins Offensivspiel einschaltet, was im Fünf gegen Fünf logischerweise eine bedeutendere Überzahl schafft als im Elf gegen Elf auf großem Feld. Von Andreas Hundhammer

Beim Hallenturnier um den „EWM-Cup“ in der Hachenburger Rundsporthalle hatte B-Ligist Atzelgift mit Gerrit Oettgen einen in seinen Reihen, der in der Vergangenheit schon diverse Male bewiesen hat, dass er dieses Wechselspiel ziemlich gut beherrscht und es versteht, seine Mitspieler gezielt einzusetzen oder sich selbst in Schussposition zu bringen. Somit ...