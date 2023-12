Die erste Mannschaft des SC Idar-Oberstein war in der Vorrunde der B-Junioren-Futsal-Kreismeisterschaft in der Idarwaldhalle in Rhaunen eine Klasse für sich. Das von Marco Reich trainierte Team gewann seine fünf Partien deutlich und schloss in der Tabelle der Hinrunde als Erster mit 15 Punkten und 28:0 Toren ab.