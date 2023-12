Plus Simmern 30. Hallenmasters am 21. Januar in Simmern: Die Gruppen beim stehen fest Am 21. Januar ab 13 Uhr findet das 30. Hallenmasters um den Hans-Christmann-Pokal in Simmern statt. Teilnehmer sind die sieben überkreislichen Mannschaften sowie die drei besten Teams der Futsal-Kreismeisterschaft (FKM). Von Michael Bongard

Die Gruppeneinteilung beim Masters: In der Gruppe A spielen Karbach, Liebshausen, Boppard, der FKM-Sieger und der FKM-Zweite; in der Gruppe B spielen Kirchberg, Vordereifel, Emmelshausen, Oberwesel und der FKM-Dritte. Am 14. Januar findet die FKM-Endrunde ebenfalls in Simmern statt. In der Gruppe A spielen Rheinböllen, Hausbay, Eifelhöhe, Kastellaun und Peterswald. ...