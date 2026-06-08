Sechser bleibt bewusst an Bord Wengenroth will den Umbruch in Mendig mitgestalten Sina Ternis 08.06.2026, 16:56 Uhr

i Immer voller Einsatz, das zeichnet Matthias Wengenroth (weißes Trikot, hier im Duell mit Schneifels Jan Pidde), Sechser beim Rheinlandliga-Absteiger SV Eintracht Mendig, aus. Nun will er gemeinsam mit Coach Damir Mrkalj und den Spielern, die geblieben sind, in der Bezirksliga einen Neuanfang einläuten. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Es sind nicht viele geblieben nach dem Abstieg aus der Rheinlandliga, der SV Eintracht Mendig wird schon ein wenig zum Umbruch gezwungen. Der soll aber auch eine Chance für einen Neuanfang sein – und den will Matthias Wengenroth mitgestalten.

Es ist erst wenige Monate her, da sagte Matthias Wengenroth: „Ich bin ein Kind der Bezirksliga Ost.“ Dennoch hat sich der defensive Mittelfeldspieler dazu entschieden, mit dem SV Eintracht Mendig nach dem Abstieg aus der Rheinlandliga den Weg mit in die Bezirksliga Mitte zu gehen – und das, obwohl viele, gerade auch der erfahreneren Spieler – dem Verein nun den Rücken kehren.







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