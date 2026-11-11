Morddrohung und Polizeischutz Was Stegemanns Weg Westerwälder Schiedsrichter lehrt Marvin Conradi 11.11.2026, 10:11 Uhr

i Fifa-Schiedsrichter Sascha Stegemann nahm seine Kollegen aus den Kreisen Westerwald/Wied und Westerwald/Sieg mit auf eine Reise in seine schwersten Stunden im Fußball – und gab konkrete Hilfestellungen. Marvin Conradi

Es ist der schwerste Moment, wenn sich eine falsche Entscheidung nicht mehr korrigieren lässt. Im Fußball muss auch ein Schiedsrichter mit teils massiven Folgen umgehen. Davon hat Fifa-Referee Sascha Stegemann seinen Kollegen im Westerwald berichtet.

Eine einzige Entscheidung auf dem Fußballplatz kann weitreichende Folgen haben. Das musste Bundesliga- und Fifa-Schiedsrichter Sascha Stegemann im April 2023 erfahren. Sein nicht gegebener Strafstoß im Spiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund sorgte für Diskussionen und stellte auch sein Privatleben auf eine harte Probe.







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