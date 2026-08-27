Müschenbach erneut ohne Chance TuS Montabaur lässt es vor der Pause sechs Mal krachen Stefan Nink 27.08.2026, 11:32 Uhr

i Vier auf einen Streich: Qendrim Ahmetaj war am Mittwochabend von der Müschenbacher Defensive nicht in Schach zu halten. Andreas Hergenhahn

Gemütlicher Spaziergang am Mittwochabend: Der TuS Montabaur hat mit einem lockeren 6:1 beim Ligakonkurrenten SG Müschenbach/Hachenburg das Ticket für die dritte Runde des Rheinlandpokals gelöst. Jetzt hofft der Bezirksligist auf ein attraktives Los.

Drei Tage nach dem klaren 4:1-Erfolg in der Bezirksliga haben die Kicker des TuS Montabaur auch im Rheinlandpokal der SG Müschenbach/Hachenburg deutlich die Grenzen aufgezeigt. Die bestens aufgelegten Schusterstädter fegten in Durchgang eins wie ein Tornado über die abermals chancenlosen Kombinierten hinweg und legten mit einem halben Dutzend Toren den Grundstein zum nie gefährdeten 6:1 (6:0)-Erfolg.







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