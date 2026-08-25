Rheinlandpokal-Liveticker TuS Koblenz legt nach, Yaman trifft vom Punkt zum 8:1 Mirko Bernd

Sina Ternis 25.08.2026, 21:07 Uhr

i Klare Sache in Gondershausen für die TuS Koblenz bei Baybachhöhe um Tim Rohbeck (in Blau). Mark Dieler

In der zweiten Runde des Rheinlandpokals wartet auf den VfB Baybachhöhe ein erster Höhepunkt in der noch jungen Vereinsgeschichte: Der VfB trifft in Gondershausen auf Oberliga-Primus TuS Koblenz. Wir berichten in einem Liveticker vom Spiel.

Auf den neu gegründeten Fußball-A-Ligisten VfB Baybachhöhe wartet am Dienstag eine besondere Begegnung: Der VfB empfängt in der zweiten Runde des Rheinlandpokals die TuS Koblenz in Gondershausen. Anpfiff ist um 19.30 Uhr, wir berichten in einem Liveticker von der Partie.







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