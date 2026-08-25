Rheinlandpokal-Liveticker
TuS Koblenz führt zur Pause bei A-Ligist mit 6:1
1:0 nach 11 Minuten: Masahiro Fujiwara traf für den Oberligisten beim A-Klässler zur frühen Führung.
1:0 nach 11 Minuten: Masahiro Fujiwara traf für den Oberligisten beim A-Klässler zur frühen Führung.
Mark Dieler

In der zweiten Runde des Rheinlandpokals wartet auf den VfB Baybachhöhe ein erster Höhepunkt in der noch jungen Vereinsgeschichte: Der VfB trifft in Gondershausen auf Oberliga-Primus TuS Koblenz. Wir berichten in einem Liveticker vom Spiel. 

Auf den neu gegründeten Fußball-A-Ligisten VfB Baybachhöhe wartet am Dienstag eine besondere Begegnung: Der VfB empfängt in der zweiten Runde des Rheinlandpokals die TuS Koblenz in Gondershausen. Anpfiff ist um 19.30 Uhr, wir berichten in einem Liveticker von der Partie.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

RheinlandpokalSport

Top-News aus dem Sport