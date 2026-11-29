Budenzauber im Kreis Hunsrück/Mosel: Die Hallenkreismeisterschaft am 20. Dezember und das Masters am 10. Januar finden in Treis-Karden statt. In beiden Wettbewerben wird auf große Tore gespielt, das Teilnehmerfeld steht fest.
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Die Kreisliga-Fußballer haben sich schon in die Winterpause verabschiedet, die Kicker aus den überkreislichen Spielklassen folgen ihnen spätestens am kommenden Wochenende: Im Kreis Hunsrück/Mosel wird die Winterpause wie immer mit zwei Hallenturnieren überbrückt – und zwar mit der Kreismeisterschaft sowie dem traditionellen Masters (Premiere 1993) um den Hans-Christmann-Pokal.