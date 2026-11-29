HKM und Masters an der Mosel Treis-Kardener „Hexenkessel“ wird zum „Hallen-Mekka“ Michael Bongard 29.11.2026, 15:00 Uhr

i In Treis-Karden findet am 10. Januar nicht nur das Masters wie im Vorjahr (Szene aus dem Spiel zwischen dem FC Emmelshausen-Karbach II um Anzim Adjibabi und dem TuS Kirchberg um Nico Wilki) statt, sondern auch am 20. Dezember die Kreismeisterschaft. Auch bei der HKM wird dann an der Mosel auf große Tore gespielt. Sascha Berkele

Budenzauber im Kreis Hunsrück/Mosel: Die Hallenkreismeisterschaft am 20. Dezember und das Masters am 10. Januar finden in Treis-Karden statt. In beiden Wettbewerben wird auf große Tore gespielt, das Teilnehmerfeld steht fest.

Die Kreisliga-Fußballer haben sich schon in die Winterpause verabschiedet, die Kicker aus den überkreislichen Spielklassen folgen ihnen spätestens am kommenden Wochenende: Im Kreis Hunsrück/Mosel wird die Winterpause wie immer mit zwei Hallenturnieren überbrückt – und zwar mit der Kreismeisterschaft sowie dem traditionellen Masters (Premiere 1993) um den Hans-Christmann-Pokal.







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